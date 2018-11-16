Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
16.11.2018 / 13:40
Среда обитания
Звезда Игоря Акинфеева на Аллее Чемпионов в VEGAS Кунцево
Фото: VEGAS Кунцево
Фото: VEGAS Кунцево
Аллея Чемпионов VEGAS - продолжение идеи Аллеи Славы, которая расположена в двух торговых комплексах Москвы, VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское шоссе. Здесь оставляют автографы самые известные спортсмены страны - Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук. В субботу 17 ноября Аллея Чемпионов пополнится еще одной именной звездой: вратаря Игоря Акинфеева, ставшего одним из героев национальной сборной на прошедшем этим летом Чемпионате мира по футболу.  Шестикратный чемпион России приедет в VEGAS Кунцево оставить памятный автограф и принять участие в официальной Церемонии открытия Аллеи Чемпионов.
Читайте также