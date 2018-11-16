Звезда Игоря Акинфеева на Аллее Чемпионов в VEGAS Кунцево

Аллея Чемпионов VEGAS - продолжение идеи Аллеи Славы, которая расположена в двух торговых комплексах Москвы, VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское шоссе. Здесь оставляют автографы самые известные спортсмены страны - Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук. В субботу 17 ноября Аллея Чемпионов пополнится еще одной именной звездой: вратаря Игоря Акинфеева, ставшего одним из героев национальной сборной на прошедшем этим летом Чемпионате мира по футболу. Шестикратный чемпион России приедет в VEGAS Кунцево оставить памятный автограф и принять участие в официальной Церемонии открытия Аллеи Чемпионов.