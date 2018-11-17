13-я шайба Овечкина в сезоне помогла "Вашингтону" победить "Колорадо"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 13-ю шайбу в нынешнем сезоне. Его гол помог "столичным" победить на выезде "Колорадо" - 3:2.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте благодаря голу Карлу Седерберга и до первого перерыва сохраняли лидерство. Но во втором периоде Деванте Смит-Пелли сравнял счет, а затем Овечкин вывел "Кэпиталз" вперед. В концовке матча Колин Уилсон помог "Колорадо" перевести игру в овертайм, но уже на 23-й секунде дополнительного времени победу "столичным" принес точный бросок Никласа Бекстрема.

Среди других матчей стоит отметить победу "Сент-Луиса" в гостях над "Вегасом" со счетом 4:1. Два ассистентских балла форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко. А "Лос-Анджелес" по буллитам победил "Чикаго" 2:1, решающий послематчевый бросок реализовал Илья Ковальчук.