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17.11.2018 11:21
Рубрика: Культура

Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино

Советник президента России по культуре Владимир Толстой. Фото: Максим Блинов / РИА Новости Советник президента России по культуре Владимир Толстой. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Советник президента России по культуре Владимир Толстой. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав совета Фонда кино, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, в число участников совета включены 20 человек. Председателем совета стал советник президента России по культуре Владимир Толстой. Среди других членов, в частности, значатся замминистра культуры Павел Степанов, председатель совета директоров "Синема Парк" Александр Мамут, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор акционерного общества  "Газпром-Медиа Холдинг" Дмитрий Чернышенко, кинорежиссер Владимир Хотиненко. Кроме того, в совет Фонда кино вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Аппарата Правительства и Администрации Президента России.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Состав совета Фонда кино назначается сроком на три года. К его компетенции относятся, в частности, вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования имущества, утверждение и изменение годового бюджета, отбор российских организаций кинематографии для оказания им поддержки в целях производства, проката и показа фильмов, сообщили в правительстве.

Напомним, 8 ноября Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино и подписал соответствующее распоряжение. Чуть позже министр культуры Владимир Мединский, представляя Тельнова, сказал о взаимодействии Министерства культуры как генерального органа в сфере культурной политики и Фонда кино: "По большому счету мы должны быть идеологически, содержательно в понятиях эффективности одним целым, потому что задачи у нас абсолютно одинаковы. Времена, когда в каких-то нюансах "одеяло могло перетягиваться" с Министерства на Фонд и обратно, должны быть забыты, как кошмарный сон, потому что мы ждем от Фонда только одного: эффективной работы развития киноотрасли".

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Председатель Правительства
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