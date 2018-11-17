Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США

В США с космодрома в Виргинии стартовала ракета-носитель Antares вместе с транспортным кораблем Cygnus. Как сообщает ТАСС, корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.

В состав груза входят продовольствие, специальное научное оборудование и приборы для экспериментов.

Отметим, что запуск ракеты должен был состояться еще 15 ноября, но его пришлось переносить, причем дважды, из-за погоды.

А накануне к МКС с космодрома Байконур стартовал грузовой корабль "Прогресс МС-10". Он, как и Cygnus, должен доставить на станцию груз. Речь идет о топливе, воздухе, оборудовании для поддержания станции в рабочем состоянии. Также в состав груза входят посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.