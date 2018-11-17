NYT: Трамп поставил под сомнение лояльность вице-президента Пенса

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в преданности вице-президента страны Майка Пенса. Данную информацию публикует The New York Times.

По сообщению СМИ, в частных беседах со своими помощниками глава Белого дома неоднократно поднимал вопрос о лояльности вице-президента. Подобные расспросы со стороны Трампа обычно указывают на то, что его кто-то "все больше и больше раздражает". Большинство лиц в Белом доме из окружения Трампа "заверили его в том, что Пенс является преданным бойцом".

Между тем Трамп пока не заявлял о намерении выбрать иного, нежели Пенс, соратника для участия в предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Съезд Республиканской партии, прошедший в июле 2016 года, утвердил Дональда Трампа официальным кандидатом в президенты США, а Майкла Пенса - кандидатом от республиканцев в вице-президенты США. После того как на президентских выборах восьмого ноября 2016 года победу одержал Дональд Трамп, 20 января 2017 года Майкл Пенс занял должность вице-президента. До прихода в Белый дом он был конгрессменом с двенадцатилетним стажем и губернатором штата Индиана.