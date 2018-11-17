В доме под Владимиром обрушились перекрытия

В городе Собинка Владимирской области произошло обрушение межэтажных перекрытий в многоквартирном доме, потребовалось расселение пострадавших, сообщает администрация региона.

Власти Владимирской области провели экстренное совещание в Собинке, где в ночь с 16 на 17 ноября произошло обрушение части деревянных перекрытий между первым и вторым этажом трехэтажного жилого дома №9 на Рабочем проспекте.

- Обрушение не повлекло жертв, но жителям причинен ущерб, потребовалось расселение трех квартир, - пояснила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.

По данным МЧС, сообщение о ЧП в Собинке поступило в 02:45 17 ноября. На место обрушения выехали сотрудники администрации муниципального образования Собинского района, сотрудники ОМВД, спасатели, аварийные службы и губернатор региона Владимир Сипягин.

По предварительным данным, угрозы дальнейших обрушений в доме нет. Причины произошедшего устанавливаются.