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17.11.2018 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В доме под Владимиром обрушились перекрытия

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Фото: Пресс-служба губернатора Владимирской области Фото: Пресс-служба губернатора Владимирской области
Фото: Пресс-служба губернатора Владимирской области

В городе Собинка Владимирской области произошло обрушение межэтажных перекрытий в многоквартирном доме, потребовалось расселение пострадавших, сообщает администрация региона.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Власти Владимирской области провели экстренное совещание в Собинке, где в ночь с 16 на 17 ноября произошло обрушение части деревянных перекрытий между первым и вторым этажом трехэтажного жилого дома №9 на Рабочем проспекте.

- Обрушение не повлекло жертв, но жителям причинен ущерб, потребовалось расселение трех квартир, - пояснила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.

По данным МЧС, сообщение о ЧП в Собинке поступило в 02:45 17 ноября. На место обрушения выехали сотрудники администрации муниципального образования Собинского района, сотрудники ОМВД, спасатели, аварийные службы и губернатор региона Владимир Сипягин.

По предварительным данным, угрозы дальнейших обрушений в доме нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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