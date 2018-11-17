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17.11.2018 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В якутской Арктике унесло в море льдину с восемью оленеводами

Текст: Владимир Таюрский

В Булунском районе Якутии в субботу от острова Большой Ляховский оторвало и унесло в море Лаптевых льдину, на которой находятся восемь человек.

Фото: vesti.ru
На Сахалине оторвалась льдина с рыбаками

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, находящиеся на льдине люди по спутниковому телефону сообщили, что их уносит в море. При этом они передали свои координаты.

ЧП произошло в Северном Ледовитом океане, где наступает полярная ночь, а силы и средства, которые можно подключить к поискам, весьма ограничены. Для организации поисково-спасательных работ информация о ЧП передана в Министерство обороны РФ и спасателям Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

Находящиеся на льдине люди - работники сельскохозяйственного кооператива "Мултук", занимающегося разведением оленей на острове Большой Ляховский. Сегодня оленеводы выехали в море на рыбалку, однако оказались отрезанными от берега.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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