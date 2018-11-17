В Петербурге экс-следователю вменили хищение крупной партии кокаина

В Петербурге арестован бывший следователь, ранее работавший в управлении по расследованию особо важных дел регионального СК. Его подозревают в хищении и последующей продаже 11 килограммов кокаина.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, преступление произошло еще в 2015-м году.

К следователю попало дело из Пулковской таможни о контрабанде наркотиков. Партия кокаина находилось в камере вещественных доказательств УФСКН по Санкт-Петербургу, расположенной в доме №21/2 по проспекту Обуховской обороны.

В следствии полагают, что сотрудник СК договорился с некими лицами, которые пока не установлены, и похитил 11 килограммов кокаина. Впоследствии подельники следователя подменили вещество на смесь бензокаина, левамизола и кокакина, причем, содержание наркотиков в ней не превышало 0,51 процент.

Сам же кокаин был продан. На судебном заседании мужчина сообщил, что он не признает предъявленных ему обвинений. Тем не менее, следователи заявили, что у них есть достаточно доказательств того, что их бывший коллега причастен к преступлению.

В итоге Невский районный суд Петербурга принял решение арестовать мужчину до 14 января.

В региональном СК отмечают, что преступление, которое вменяется бывшему следователю, раскрыто сотрудниками ведомства. Деньги, полученные от продажи наркотиков экс-сотрудник СК и его неустановленные пока сообщники разделили между собой.

Сейчас сотрудники СК устанавливают людей, которые непосредственно занимались подменой наркотиков.

Стоит отметить, что к моменту возбуждения уголовного дела сам следователь уже давно не работал в органах и занимался в качестве менеджера продажей квартир в строящихся домах.