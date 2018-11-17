Пятеро пострадавших в ДТП под Волгоградом находятся в реанимации

Пятеро пострадавших в крупной автоаварии под Волгоградом, в том числе четверо детей, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Раненных в результате ДТП доставили в больницу вертолетом санитарной авиации и бригадами скорой медицинской помощи в минувшую пятницу. ЧП случилось на трассе "Волгоград - Сызрань", примерно в ста километрах от Волгограда.

Как рассказали в региональном управлении МВД России, ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В легковой машине находились восемь пассажиров, из них на месте погибли двое взрослых и два пятилетних ребенка.

Выживших - женщину и четырех детей - доставили в волгоградские больницы. Все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам представителя областного комитета по здравоохранению, сейчас какие-либо прогнозы по их выздоровлению делать преждевременно.