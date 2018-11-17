Трамп опроверг информацию о недовольстве вице-президентом США

Президент Дональд Трамп опроверг тиражируемые СМИ слухи о том, что он сомневается в преданности вице-президента США Майкла Пенса.

"Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100 процентов. Это сфабрикованная новость. Типичная сфабрикованная The New York Times" новость, - цитирует Трампа информационное агентство Fox News.

По данным издания, в частных беседах со своими помощниками глава Белого дома неоднократно поднимал вопрос о лояльности вице-президента. Это означает, что конкретное лицо его "все больше и больше раздражает". Однако собеседники президента не сомневаются, что "Пенс является проверенным и преданным бойцом команды".