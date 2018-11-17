Умер Евгений Осин

Советский певец, музыкант и автор песен Евгений Осин скончался сегодня на 55-м году жизни в Москве. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

Причина смерти не названа, но ранее неоднократно сообщалось, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее Андрей Разин, создатель "Ласкового мая", выражал серьезные опасения за состояние Осина: "Рука, которую он повредил в аварии, гниет, почки отказывают, ноги отказывают", - перечислял продюсер, указывая, что врачи строго-настрого запрещали исполнителю спиртное.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 году в Москве. Работал в составе культовых групп "Николай Коперник", "Альянс", "Браво" - после ухода Агузаровой, с собственными коллективами и сольно.

Известен песнями "Плачет девушка в автомате", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо".