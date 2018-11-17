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Умер легендарный сценарист Уильям Голдман

Мировое кино
    17.11.2018, 01:59
Текст:   Феликс Зилич

На 87-м году ушел из жизни Уильям Голдман, сообщает Deadline. Возможно, самый легендарный сценарист в истории нового Голливуда.

Лауреат двух премий "Оскар", популярный романист, мемуарист, теоретик кино, а также один из самых востребованных сценарных докторов. У каждого второго современного режиссера есть история про встречу с Голдманом, у каждого третьего - опыт работы с легендой. Достаточно вспомнить историю про "Оскары" для Бена Аффлека и Мэтта Деймона. 

Уильям Голдман пришел в Голливуд достаточно поздно. Писателю было уже 32 года, когда рукопись его пятого романа попала в руки актёра Клиффа Робертсона - и тот нанял дебютанта написать адаптацию "Цветов для Элджернона".

Тем не менее первый сценарий Голдмана - экранизация детективного романа Росса Макдональда "Харпер" - была поставлена при участии Пола Ньюмана лишь два года спустя, в 1966 году. Еще три года спустя за оригинальный скрипт для фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" Голдман получил самый большой на тот момент в Голливуде гонорар - 400 000 долларов, а чуть позднее - и премию Оскар. Вторую статуэтку принес ему в 1977 году политический триллер "Вся королевская рать".

Но все же самой известной работой в карьере Голдмана стала десять лет спустя знаменитая и разобранная на цитаты сказка для взрослых "Принцесса-невеста", снятая по его же собственному роману.

В резюме покойного сценариста - две дюжины известных картин ("Марафонец", "Горячий камушек", "Мизери", "Чаплин", "Мэверик", "Долорес Клейборн", "Ловец снов", "Сердца в Атлантиде" и тд), а также больше дюжины проектов, куда его приглашали в качестве консультанта и сценарного доктора, способного исправить и довести до блеска любой текст ("Умница Уилл Хантинг". "Последний киногерой", "Близнецы", "Непристойное предложение" и тд).

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