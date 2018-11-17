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Видео: издана последняя песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной

Музыка
    17.11.2018, 17:10
Текст:   Олег Усков

Последняя песня Виктора Цоя "Атаман", долгое время считавшаяся утраченной, издана официально. Об этом пишет "Фонтанка".

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей

Типичная цоевская меланхоличная темная баллада вышла на Maschina Records в трех вариантах: виниловая семидюймовка, где на стороне "а" - версия песни 2012 года, записанная участниками оригинального состава "Кино" с мастерингом трека, на "б" - оригинальная акустическая версия, записанная Цоем в 1990 году. Для этого издания трек был отреставрирован с первоисходника - аудиокассеты из архива кинокритика Натальи Разлоговой, "которая встречалась с Виктором Цоем в последние годы его жизни".

Кассета была случайно обнаружена и передана ныне покойному барабанщику "Кино" Георгию "Густаву" Гурьянову (умер от рака в 2013-м).

Вариант 2 - прозрачный семидюймовый винил, повторяющий содержание первой пластинки. Вариант 3 - CD с бонус-треком.

Специально для этого издания обложку оформил участник группы "Новые Художники" и друг "Кино" Олег Котельников. Издание подготовлено при участии сына Виктора Александра Цоя и гитариста группы Юрия Каспаряна.

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