Видео: издана последняя песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной

Последняя песня Виктора Цоя "Атаман", долгое время считавшаяся утраченной, издана официально. Об этом пишет "Фонтанка".

Типичная цоевская меланхоличная темная баллада вышла на Maschina Records в трех вариантах: виниловая семидюймовка, где на стороне "а" - версия песни 2012 года, записанная участниками оригинального состава "Кино" с мастерингом трека, на "б" - оригинальная акустическая версия, записанная Цоем в 1990 году. Для этого издания трек был отреставрирован с первоисходника - аудиокассеты из архива кинокритика Натальи Разлоговой, "которая встречалась с Виктором Цоем в последние годы его жизни".

Кассета была случайно обнаружена и передана ныне покойному барабанщику "Кино" Георгию "Густаву" Гурьянову (умер от рака в 2013-м).

Вариант 2 - прозрачный семидюймовый винил, повторяющий содержание первой пластинки. Вариант 3 - CD с бонус-треком.

Специально для этого издания обложку оформил участник группы "Новые Художники" и друг "Кино" Олег Котельников. Издание подготовлено при участии сына Виктора Александра Цоя и гитариста группы Юрия Каспаряна.