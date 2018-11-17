Видео: Су-57 отработал дозаправку в воздухе

В интернете появился видеоролик, в котором демонстрируется имитация воздушной дозаправки российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50).

Видео сняли журналисты программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". Съемки велись с рампы транспортника Ан-12 и со стороны - из кабины Су-30СМ, где также находился один из телеоператоров.

На видео показано, как Су-57, сблизившийся с Ан-12, выпустил штангу для дозаправки. При этом дистанция между самолетами оказалась настолько мала, что можно было увидеть лицо пилота истребителя, прикрытое кислородной маской.

Имитация дозаправки продолжалась 10 минут, после чего Су-57 эффектно ушел в сторону. Также на видео были показаны кадры первой реальной дозаправки Су-57 в воздухе, которая прошла успешно.

Между тем специалисты отмечают тот факт, что из-за особенностей компоновки самолета дозаправочная штанга Су-57 выдвигается не вверх, как у других "сушек", а немного в сторону, под углом.