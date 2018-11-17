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Вышел трейлер игры по сериалу "Нарко"

Новости
    17.11.2018, 16:42
Текст:   Генри Достоевский

Появился тизер игры по сериалу "Нарко".

Мир телешоу начинает расширяться не только за счет продолжения под названием "Нарко: Мексика". Он получит пошаговый тактический экшн Narcos: Rise of the Cartels, который обзавелся первым колоритным тизером, демонстрирующим азартные игры, незаконные вещества, безнадежную нищету и пытки.

Разработкой игры занимаются Kuju Games. История продолжит некоторые сюжетные линии первых сезонов, а игроки смогут сыграть и за Медельинский кокаиновый картель, и за Управление по борьбе с наркотиками.

Разумеется, без Пабло Эскобара не обойдется: от его лица будет вестись повествование.

Фото: Depositphotos
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом

Розмари Буахин, глава отдела маркетинга компании Curve Digital, которая также принимает участие в разработке и продвижении игры, отметила, что подобный формат оптимально подходит для раскрытия нюансов мира сериала - таких, как быт, традиции, музыка и т.д. В совокупности они позволят взглянуть на историю под другим углом.

Narcos: Rise of the Cartels выйдет в третьем квартале 2019 года.

Напомним, что Narcos: Mexico вышел на Netflix 16 ноября.

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