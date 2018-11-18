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18.11.2018,  
17:30
Текст:  Руслан Мельников

Британский генерал рассказал о преимуществе нового российского оружия

Запад оказался "ужасно" уязвимым перед новейшим оружием, созданным в России. Такую мысль озвучил экс-глава командования силами Соединенного Королевства Великобритании Ричард Барронс.
Фото: Россия 24/youtube.com Фото: Россия 24/youtube.com
Фото: Россия 24/youtube.com

Его мнение приводится в публикации Times.

"Русские получили возможности, которых у нас нет. В краткосрочной перспективе это поставило Запад под угрозу", - заявил генерал.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Речь, в частности, идет о гиперзвуковых ракетах, подводных беспилотных аппаратах и крылатых ракетах с ядерным двигателем, которые пополняют арсенал нового вооружения России и которые практически невозможно перехватить. При этом ядерный подводный удар может уничтожить военно-морские базы, а гиперзвуковые ракеты, выполняющие непредсказуемые высокоскоростные маневры, окажутся неуязвимыми для ПВО. 

"У нас недостаточно средств противовоздушной обороны", - честно признал Ричард Барронс. А российские "Авангарды" и "Посейдоны" уже в заголовке публикации называются слишком быстрыми для Запада.

В материале также говорится о том, что российские военные смогли изучить и обойти военное превосходство США, в том числе и с помощью гиперзвукового оружия. В результате Россия получила возможность одолеть противника дистанционно, даже не прибегая к наземному вторжению, считает британский генерал.

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