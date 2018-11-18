Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.11.2018,  
15:06
Текст:  Антон Валагин

Дождь из ракет сняли на видео

В Сети появился ролик, посвященный деятельности военно-морской воздушной станции Чайна-Лейк в Калифорнии. Это огромный полигон для испытаний разнообразных ракет - в основном зенитных и класса "воздух-поверхность", но залетают сюда и крылатые. По площади Чайна-Лейк превышает штат Род-Айленд.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
Обновленный американский БТР Stryker A1 впервые показали на видео

Представленное видео демонстрирует работу станции за 2017 и 2018 годы, пишет The Drive. Показан запуск реактивного разведывательного беспилотника UTAP-22, зенитных ракет из ПЗРК и станционарных комплексов, перехват беспилотников и уничтожение ракетами автомобилей на по шоссе. Последний прием отрабатывается особенно тщательно - с учетом новейшего военного опыта.

Мишенями выступают настоящие джипы и пикапы, только на буксире. На них обрушивается настоящий дождь из ракет: с самолетов разных типов, ударных вертолетов, кораблей. После взрыва объемно-детонирующей бомбы большого калибра вздрагивает земля, а в небо поднимается огненное облако. Катера и бронетехнику самолеты расстреливают из пушек, на старые самолеты обрушиваются крылатые ракеты Tomahawk, выпущенные эсминцем ВМС США где-то за горизонтом.

За происходящим в западной части пустыни Мохаве адом наблюдают невозмутимые операторы в надежных бункерах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Северного флота
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта 16.11.2018
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 16.11.2018
Каспийскую флотилию усилят новыми кораблями и самолетами 15.11.2018
ракеты
Под Петербургом применят главный калибр российской артиллерии 15.11.2018
Почему палестинские ракеты пробили "Железный купол" Израиля 15.11.2018
испытания
Начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков Су-57 16.11.2018
Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта 15.11.2018