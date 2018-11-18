Лидеры Западной конференции КХЛ выиграли свои матчи

В континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самые интересные игры прошли с участием лидеров Западной конференции - СКА и "Йокерита".

После сегодняшних поединков они сохранили второе и третье место в турнирной таблице Запада соответственно. Команда с первой строчки - ЦСКА - провела свой матч накануне, обыграв "Нефтехимик" на выезде со счетом 2:1. Отметим при этом, что и питерским армейцам, и "джокерам" победы также дались нелегко, они тоже выиграли с преимуществом лишь в одну шайбу.

Впрочем, СКА изначально не стоило рассчитывать на легкую прогулку: их соперником был "Металлург", который к сегодняшнему дню одержал победу в семи матчах кряду, при этом в каждой игре очки набирал Николай Кулемин, и вероятно, тренерский штаб питерцев обращал на него особое внимание. Хотя сам Николай после игры признался, что не чувствовал персональной опеки.

Однако "Магнитка" в Петербурге не выигрывала с ноября 2014 года и прервать эту серию не смогла. На 14-й минуте Антон Белов реализовал большинство, в начале второго периода Антон Чибисов счет сравнял, но 10 минут спустя Максим Карпов, также при численном преимуществе, забросил шайбу, которая оказалась для СКА победной. Петербуржцы набрали 47 очков и на балл отстают от ЦСКА.

Более результативной, но не менее тяжелой стала встреча "Йокерита" с "Локомотивом". На своем льду "джокеры" начали матч сверхуверенно, уже к 10-й минуте ведя 2:0 благодаря голам Брайана О’Нилла и Джона Нормана. Однако еще до первого перерыва гости сумели сравняться - отличились Якуб Накладал и Андрей Локтионов, разыгравший "лишнего".

В начале второго периода Пекка Йормакка вновь вывел "шутов" вперед - точнее, после его броска срезал шайбу в свои ворота Даниил Апальков. Хозяева сохраняли отрыв в один гол до 45-й минуте, когда Алекс Грант забросил в ворота "железнодорожников" четвертую шайбу, которая оказалась решающей.

На 54-й минуте защитник "Йокерита" Оливер Лауридсен заработал матч-штраф, и голкипер "Локо" Александр Салак отправился на лавку, оставив ворота пустыми. При преимуществе 6 на 4 гости сумели отквитать еще одну шайбу стараниями Брэндона Козуна, но перевести игру в овертайм "Локомотив" уже не сумел.

В воскресенье состоялось еще два матча. "Сибирь" дома результативно победила столичное "Динамо" 6:4, а "Салават Юлаев" на выезде уверенно разобрался с "Барысом" 3:0.