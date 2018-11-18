Новости

Ушаков: Началась подготовка встречи Путина и Трампа на G20 22:25
Умер бард, писатель и поэт Борис Полоскин 22:05
Под Новороссийском грузовик протаранил семь машин 21:55
"Из последних сил пишу песни": опубликовано последнее сообщение Осина 21:29
Трамп отказался слушать запись, сделанную при расправе над Хашкаджи 21:25
В Болгарии начались массовые протесты населения 20:53
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 20:17
Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом" 20:08
Лидеры Западной конференции КХЛ выиграли свои матчи 20:06
В Москве мужчину насмерть сбил скоростной поезд "Волга" 19:55
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B 19:47
"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке" 19:40
Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 20:06
Рубрика: Спорт

Лидеры Западной конференции КХЛ выиграли свои матчи

Текст: Данила Жиляев
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"

В континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самые интересные игры прошли с участием лидеров Западной конференции - СКА и "Йокерита".

Фото: РИА Новости
Хоккейный ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счетом 5:0

После сегодняшних поединков они сохранили второе и третье место в турнирной таблице Запада соответственно. Команда с первой строчки - ЦСКА - провела свой матч накануне, обыграв "Нефтехимик" на выезде со счетом 2:1. Отметим при этом, что и питерским армейцам, и "джокерам" победы также дались нелегко, они тоже выиграли с преимуществом лишь в одну шайбу.

Впрочем, СКА изначально не стоило рассчитывать на легкую прогулку: их соперником был "Металлург", который к сегодняшнему дню одержал победу в семи матчах кряду, при этом в каждой игре очки набирал Николай Кулемин, и вероятно, тренерский штаб питерцев обращал на него особое внимание. Хотя сам Николай после игры признался, что не чувствовал персональной опеки.

Однако "Магнитка" в Петербурге не выигрывала с ноября 2014 года и прервать эту серию не смогла. На 14-й минуте Антон Белов реализовал большинство, в начале второго периода Антон Чибисов счет сравнял, но 10 минут спустя Максим Карпов, также при численном преимуществе, забросил шайбу, которая оказалась для СКА победной. Петербуржцы набрали 47 очков и на балл отстают от ЦСКА.

Фото: РИА Новости
"Автомобилист" впервые в сезоне проиграл два раза подряд

Более результативной, но не менее тяжелой стала встреча "Йокерита" с "Локомотивом". На своем льду "джокеры" начали матч сверхуверенно, уже к 10-й минуте ведя 2:0 благодаря голам Брайана О’Нилла и Джона Нормана. Однако еще до первого перерыва гости сумели сравняться - отличились Якуб Накладал и Андрей Локтионов, разыгравший "лишнего".

В начале второго периода Пекка Йормакка вновь вывел "шутов" вперед - точнее, после его броска срезал шайбу в свои ворота Даниил Апальков. Хозяева сохраняли отрыв в один гол до 45-й минуте, когда Алекс Грант забросил в ворота "железнодорожников" четвертую шайбу, которая оказалась решающей.

На 54-й минуте защитник "Йокерита" Оливер Лауридсен заработал матч-штраф, и голкипер "Локо" Александр Салак отправился на лавку, оставив ворота пустыми. При преимуществе 6 на 4 гости сумели отквитать еще одну шайбу стараниями Брэндона Козуна, но перевести игру в овертайм "Локомотив" уже не сумел.

В воскресенье состоялось еще два матча. "Сибирь" дома результативно победила столичное "Динамо" 6:4, а "Салават Юлаев" на выезде уверенно разобрался с "Барысом" 3:0.

Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель