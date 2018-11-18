Песков рассказал о силе "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" крайне важен для энергобезопасности Европы, и уже многие государства хотели бы, чтобы какое-то его ответвление было и на их территории. Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что завтра президент Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", которая пройдет в Стамбуле.

"Главное - это не популистский подход к энергобезопасности Европы", - объяснил представитель Кремля. "Это реальный вклад в энергобезопасность", - добавил он.

"Потому что через очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям", - пояснил Песков. И сейчас уже очень много стран ставит вопрос, что хорошо бы к ним зашло какое-то ответвление, сообщил он.

"Получается, что пока Еврокомиссия заседает или из Вашингтона грозные заявления относительно "Северного потока-2", караван идет своим ходом. И пока все эти пересуды идут насчет "Северного потока-2", здесь будет сформулирован проект, поставлена задача, два государства договорились, и уже построен морской участок", - заключил пресс-секретарь президента.