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18.11.2018 11:38
Рубрика: Спорт

Португалия примет матчи финальной стадии Лиги наций УЕФА

Текст: Данила Жиляев

Матчи финальной стадии футбольной Лиги наций состоятся в Португалии. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стадион "Драгау" в Порту станет одной из арен, где пройдут матчи финального раунда Лиги наций. Фото: AP Photo/Paulo Duarte Стадион "Драгау" в Порту станет одной из арен, где пройдут матчи финального раунда Лиги наций. Фото: AP Photo/Paulo Duarte
Стадион "Драгау" в Порту станет одной из арен, где пройдут матчи финального раунда Лиги наций. Фото: AP Photo/Paulo Duarte
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Строго говоря, это еще должен одобрить исполком УЕФА, который состоится в Дублине 3 декабря, тогда же состоится жеребьевка финального раунда. Но дело в том, что на проведение игр решающей стадии претендовали Португалия, Италия и Польша. Сборные всех этих стран выступали в одной группе Лиги наций, и было решено, что игры финала примет государство, чья сборная выиграет группу.

Португальцы накануне сыграли вничью с Италией 0:0, и этого оказалось для подопечных Фернанду Сантуша достаточно, чтобы занять первое место в группе 3 дивизиона А. Отметим, кстати, что для итальянцев этот результат стал антирекордным - впервые в истории они не сумели выиграть в шести домашних матчах подряд.

Соответственно, теперь именно Португалия станет местом проведения финального раунда. Ожидается, что матчи пройдут на стадионе "Драгау" в Порту и на арене Афонсу Энрикиша в Гимарайнше.

Согласно регламенту Лиги наций, в финальном раунде будут выступать четыре победителя групп дивизиона А. Сначала состоятся полуфинальный матчи, они пройдут 5-6 июня. А матч за третье место и финал запланированы на 9 июня.

 

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