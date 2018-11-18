Гидрометцентр призвал московских водителей сменить резину

В Московском регионе ожидается гололедица в связи небольшим похолоданием и осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Такая погода и лед на дорогах сохранятся практически всю следующую неделю. В связи с этим специалисты рекомендуют тем, кто это еще не сделал, поменять летнюю резину на зимнюю. Иначе можно попасть в аварию.

Ранее поменять шины с летних на зимние призвали москвичей центр погоды "Фобос" и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

При этом в ЦОДД уточняли, что аккуратность на дорогах нужно соблюдать, даже если покрышки уже зимние. Тормозной путь у машин стал длиннее, а резкое торможение или перестраивание могут закончиться ДТП.