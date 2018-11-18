В Москве бойцы Росгвардии согрели тонувшего мужчину бушлатами

Сотрудники столичного управления Росгвардии спасли 27-летнего мужчину, тонувшего пруду. Бойцы вытащили его на берег и укутали своими бушлатами.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел вечером недалеко от Черкизовского пруда. Очевидцы рассказали патрульным Росгвардии, что в холодном водоеме тонет парень. Гвардейцы вытянули его с помощью буксировочного троса. Мужчина так переохладился, что уже не мог передвигаться. Патрульные вызвали "скорую помощь" и укутали пострадавшего бушлатами.

Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает. Как выяснилось, в тот день парень напился и решил перебежать пруд по льду на спор.