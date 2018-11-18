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18.11.2018 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве бойцы Росгвардии согрели тонувшего мужчину бушлатами

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники столичного управления Росгвардии спасли 27-летнего мужчину, тонувшего пруду. Бойцы вытащили его на берег и укутали своими бушлатами.

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Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел вечером недалеко от Черкизовского пруда. Очевидцы рассказали патрульным Росгвардии, что в холодном водоеме тонет парень. Гвардейцы вытянули его с помощью буксировочного троса. Мужчина так переохладился, что уже не мог передвигаться. Патрульные вызвали "скорую помощь" и укутали пострадавшего бушлатами.

Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает. Как выяснилось, в тот день парень напился и решил перебежать пруд по льду на спор.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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