Из Якутии на поиски унесенной льдины с рыбаками вылетел вертолет

К месту проведения поисково-спасательных работ недалеко от острова Большой Ляховский, от которого вчера оторвало и унесло в море Лаптевых льдину с восемью рыбаками, вылетел вертолет. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Якутии.

Вертолет МИ - 8 Хабаровского авиационного - спасательного центра МЧС России вылетел из аэропорта Якутска. На борту находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиала ФГКУ "ДВРПСО МЧС России".

Вертолет на месте поиска будет через семь часов. Находящиеся на его борту спасатели оснащены необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в условиях крайнего севера.

С рыбаками поддерживается связь. Они сообщают, что состояние всех восьми человек удовлетворительное.