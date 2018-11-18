Новости

Шредер обвинил США в оккупации Германии 04:47
Из Якутии на поиски унесенной льдины с рыбаками вылетел вертолет 04:30
Загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня 04:02
Женщина облила соляной кислотой посетителей бара во Франции 03:23
Трамп: Такие тяжелые последствия пожаров никто не мог спрогнозировать 02:52
Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя" 02:19
В Лондоне три человека пострадали в результате стрельбы 02:06
Индия закупит у США 24 военных вертолета 01:56
В Латакии боевики убили 18 сирийских военных 01:23
Посольство РФ рассказало, "как защитить Британию" от Маши и Медведя 17.11.2018
Путин посетил Псково-Печерский монастырь 17.11.2018
СМИ: В Лондоне за блокаду мостов задержаны 70 экологистов 17.11.2018
Во Франции 227 человек пострадали в ходе акций протеста 17.11.2018
Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая" 17.11.2018
Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию 17.11.2018
Полиция не нашла рабов на ферме в Волгоградской области 17.11.2018
Загитова победила на этапе Гран-при в Москве 17.11.2018
В Москве мужчина набросился с ножом на полицейского 17.11.2018
Двое российских судей назначены на матчи Лиги наций 17.11.2018
Под Москвой во время семейных ссор погибли пять человек 17.11.2018
Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Осина перед смертью 17.11.2018
В Грозном следователи начали осмотр места подрыва у КПП 17.11.2018
Тренер Нина Мозер: Тарасова снова показала, что она боец 17.11.2018
Ссора из ревности стоила жизни двум жителям Подмосковья 17.11.2018
В Аргентине объявят траур после находки подлодки San Juan 17.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 04:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из Якутии на поиски унесенной льдины с рыбаками вылетел вертолет

Текст: Ольга Журман

К месту проведения поисково-спасательных работ недалеко от острова Большой Ляховский, от которого вчера оторвало и унесло в море Лаптевых льдину с восемью рыбаками, вылетел вертолет. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Якутии.

В якутской Арктике унесло в море льдину с восемью оленеводами

Вертолет МИ - 8 Хабаровского авиационного - спасательного центра МЧС России вылетел из аэропорта Якутска. На борту находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиала ФГКУ "ДВРПСО МЧС России".

Вертолет на месте поиска будет через семь часов. Находящиеся на его борту спасатели оснащены необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в условиях крайнего севера.

С рыбаками поддерживается связь. Они сообщают, что состояние всех восьми человек удовлетворительное.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков
"Северный поток" возобновил поставки газа в полном объеме
В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола
Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России