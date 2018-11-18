Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.11.2018,  
10:35
Текст:  Антон Валагин

Корабли Тихоокеанского флота пришли в Бруней

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота пришле в брунейский порт Муара.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
СМИ: ВМФ России может заказать еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"

В отряде флагман ТОФ гвардейский ракетный кресер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома". После торжественной церемонии встречи командование отряда нанесет визит вежливости администрации порта, сообщили в Минобороны РФ. Затем на борту крейсера "Варяг" пройдет совещание, посвященная вопросам материально-технического обеспечения кораблей на время стоянки. Запланированы товарищеские матчи по футболу и волейболу между моряками двух стран, тихоокеанцев ждет общирная культурная программа. Отряд пробудет в Муаре до 23 ноября.

Корабли ТОФ покинули Владивосток 1 октября. Они совершают трехмесячный дальний поход по морям Юго-Восточной Азии и уже посетили Японию, Корею и Китай.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Пресс-служба Северного флота
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта 16.11.2018
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 15.11.2018
Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позже марта 15.11.2018
надводные корабли
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков Су-57 16.11.2018
Арктическая группировка Северного флота провела воздушную разведку 09.10.2018
Тральщик нового поколения вышел на испытания 20.09.2018
Крейсер Варяг
Фото: armyreco \ youtube.com
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 16.11.2018