Корабли Тихоокеанского флота пришли в Бруней

Отряд кораблей Тихоокеанского флота пришле в брунейский порт Муара.

В отряде флагман ТОФ гвардейский ракетный кресер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома". После торжественной церемонии встречи командование отряда нанесет визит вежливости администрации порта, сообщили в Минобороны РФ. Затем на борту крейсера "Варяг" пройдет совещание, посвященная вопросам материально-технического обеспечения кораблей на время стоянки. Запланированы товарищеские матчи по футболу и волейболу между моряками двух стран, тихоокеанцев ждет общирная культурная программа. Отряд пробудет в Муаре до 23 ноября.

Корабли ТОФ покинули Владивосток 1 октября. Они совершают трехмесячный дальний поход по морям Юго-Восточной Азии и уже посетили Японию, Корею и Китай.