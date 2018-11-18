Авиадебошира из Нижнего Новгорода сняли с рейса в Анталию

В аэропорту Домодедово с рейса на Анталию сняли 31-летнего уроженца Нижнего Новгорода, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С жалобой на буйного пассажира в транспортную полицию обратился руководитель полетов. По его словам, в самолете находился пьяный молодой человек, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников.

В результате в Турцию тем рейсом он не улетел: дебошира доставили в дежурную часть аэропорта, молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") - она предполагает наказание в виде штрафа до 2,5 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.