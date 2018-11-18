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18.11.2018 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиадебошира из Нижнего Новгорода сняли с рейса в Анталию

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В аэропорту Домодедово с рейса на Анталию сняли 31-летнего уроженца Нижнего Новгорода, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суд оштрафовал пристававшего к пассажирам авиадебошира из Омска

С жалобой на буйного пассажира в транспортную полицию обратился руководитель полетов. По его словам, в самолете находился пьяный молодой человек, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников.

В результате в Турцию тем рейсом он не улетел: дебошира доставили в дежурную часть аэропорта, молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") - она предполагает наказание в виде штрафа до 2,5 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Столица ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Москва Дебоши в самолетах
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