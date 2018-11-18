Новости

Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
Гидрометцентр призвал московских водителей сменить резину 16:30
Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ 16:25
СК установил личность устроившей взрыв у КПП в Грозном женщины 16:23
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ 16:17
Ольга Васильева: У учителя должно остаться только три рабочих документа 16:14
Бойцы Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лед человека 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий

Текст: Инга Бугулова

В Северной столице на 87-м году жизни умер художественный руководитель государственного театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В опубликованной в официальной группе театра "ВКонтакте" записи отмечается, что на рубеже 1960-1970-х годов, во времена, когда практически все делалось по указанию властей, "вместе с юными студийцами Смирнов-Несвицкий создал коллектив, противостоявший всякой системности и профессиональной рутине, объединенный исключительной страстью к творчеству, беззаветной дружбой и любовью к искусству и друг к другу".

В труппе "Субботы", напомним, начинали свой творческий путь режиссер Семен Спивак, композитор Григорий Гладков, артисты Константин Хабенский, Анжелика Неволина, Александра Яковлева и многие другие. Создан театр был в 1969 году, в 1994 году стал государственным.

Место и время прощания с художественным руководителем пока не называются, о них в театре обещают сообщить дополнительно.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель
Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси"