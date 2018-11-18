Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий

В Северной столице на 87-м году жизни умер художественный руководитель государственного театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В опубликованной в официальной группе театра "ВКонтакте" записи отмечается, что на рубеже 1960-1970-х годов, во времена, когда практически все делалось по указанию властей, "вместе с юными студийцами Смирнов-Несвицкий создал коллектив, противостоявший всякой системности и профессиональной рутине, объединенный исключительной страстью к творчеству, беззаветной дружбой и любовью к искусству и друг к другу".

В труппе "Субботы", напомним, начинали свой творческий путь режиссер Семен Спивак, композитор Григорий Гладков, артисты Константин Хабенский, Анжелика Неволина, Александра Яковлева и многие другие. Создан театр был в 1969 году, в 1994 году стал государственным.

Место и время прощания с художественным руководителем пока не называются, о них в театре обещают сообщить дополнительно.