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18.11.2018 19:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Во время паузы в чемпионате России, связанной с играми сборных, клубы РПЛ проводят товарищеские матчи. Сегодня петербургский "Зенит" сыграл контрольную встречу с немецким "Шальке" и победил со счетом 2:1.

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo
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После первого тайма счет был равный - 1:1. "Сине-бело-голубые" открыли счет уже на шестой минуте благодаря голу Матиаса Краневиттера, однако до перерыва гельзенкирхенцы сумели отыграться: на 35-й минуте отличился Стивен Скрыбски.

Тем не менее, подопечные Сергея Семака сумели вырвать победу. Автором победного гола стал Магомед Оздоев, поразивший чужие ворота на 79-й минуте. Отметим, что на стадионе "Санкт-Петербург" собралась более чем внушительная для товарищеского матча аудитория - 41 214 зрителей.

"Для товарищеского матча - очень много зрителей. Приятно чувствовать такую поддержку. Стадион - просто супер, болельщики близко сидят к полю, да и в целом очень красивая арена", - сказал после игры главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско, чьи слова приводит официальный сайт "сине-бело-голубых".

"Зенит", напомним, является лидером чемпионата России, после 14 туров набрав 31 очко. Очередной матч национального первенства петербуржцы проведут дома 25 ноября против "Ростова".

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