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1 ноября 2018 г. 10:15
"Родина"
Текст: Лев Аннинский
Родина - №1118 (11)

Ё-моё как символ радикализма

235 лет назад буква "Ё" постучалась в русскую азбуку
Литера "ё" впервые была предложена 18(29) ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой. Но только в 1795-м "ё" впервые употребил в печати Николай Михайлович Карамзин. Двенадцать (!) лет академия решала проблему двух точек над безобидной гласной...
Памятник букве "Ё" в Ульяновске. Фото: Любовь Чиликова/РИА Новости
Памятник букве "Ё" в Ульяновске. Фото: Любовь Чиликова/РИА Новости

Может быть, так и надо - с осторожностью прикасаться к грамматике, у которой за плечами тысячелетия?

Карамзин и Державин узаконили "ё", памятуя о тюркской ноте в русской языковой мелодии. Карамзин всю жизнь помнил, что его предки - потомки татарского Кара-Мурзы. Тюркское сопровождало с детства Державина. Потом - уже у Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова, Блока и Ахматовой - появятся африканская, испанская, германская, польская ноты, которые придадут их русской речи оттенок всемирности...

Ульяновцы отметили юбилей буквы Ё

А может, все проще - просвещенные умы XVIII века страшились радикализма в любых проявлениях после недавнего пугачевского бунта?

Народ подхватил две залихватские точки прежде, чем их узаконили специалисты. Академия лишь подвела научную базу под народную готовность крушить всё старое ради общего счастья.

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова и Николай Михайлович Карамзин.

Темы дня:
#русский язык
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#Лев Аннинский