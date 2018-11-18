235 лет назад буква "Ё" постучалась в русскую азбуку

Литера "ё" впервые была предложена 18(29) ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой. Но только в 1795-м "ё" впервые употребил в печати Николай Михайлович Карамзин. Двенадцать (!) лет академия решала проблему двух точек над безобидной гласной...

Может быть, так и надо - с осторожностью прикасаться к грамматике, у которой за плечами тысячелетия?

Карамзин и Державин узаконили "ё", памятуя о тюркской ноте в русской языковой мелодии. Карамзин всю жизнь помнил, что его предки - потомки татарского Кара-Мурзы. Тюркское сопровождало с детства Державина. Потом - уже у Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова, Блока и Ахматовой - появятся африканская, испанская, германская, польская ноты, которые придадут их русской речи оттенок всемирности...

А может, все проще - просвещенные умы XVIII века страшились радикализма в любых проявлениях после недавнего пугачевского бунта?

Народ подхватил две залихватские точки прежде, чем их узаконили специалисты. Академия лишь подвела научную базу под народную готовность крушить всё старое ради общего счастья.