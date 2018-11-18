Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ

Модель российского боевого самолета шестого поколения заметили в фильме об истребителе пятого поколения Су-57.

Модель самолета появляется в кадре на отметке 20.05, где телеканал "Звезда" показывает испытания авиационного двигателя у справляемым вектором тяги - подобного тому, что ставится на Су-57. Над пультом операторов испытательного стенда стоят модели самолетов, в том числе экспериментальных: МиГ-1.44, Су-47. Есть здесь и Су-57 - причем он далеко не последний. Крайним слева стоит макет небольшого самолета с сильно разваленными килями и без стабилизаторов.

Это модель российского гиперзвукового истребителя шестого поколения, пишет Defence Blog. По мнению журналистов, секретную разработку показали намеренно.

Истребитель шестого поколения поднимется в воздух до 2025 года, сообщил ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов. Самолет сможет развивать скорость в несколько Махов и работать в беспилотном режиме - хотя кабину в нем оставят. На Су-57 применена часть технологий шестого поколения - например, обмен функциями между бортовыми системами.