Британские СМИ вновь обратились к сюжету о происках русских. В The Times вышла статья "Детское шоу - это пропаганда Путина, говорят критики". Речь в ней идет о популярном во всем мире мультфильме "Маша и Медведь", в котором некие эксперты усмотрели "инструмент мягкой силы Кремля".

"Детям нравится смотреть истории про озорную девочку и ее гигантского покровителя-добряка. Однако критики из соседних с Россией стран убеждены: сериал, снятый в московской студии, является винтиком машины госпропаганды", - пишет The Times, напоминая, что на англоязычную версию "Маши" подписано более четырех миллионов зрителей YouTube. Озабоченным этим фактом экспертом оказался преподаватель Таллинского университета, который еще в прошлом году на полном серьезе заявлял финской газете "Хельсингин саномат", будто мультяшный медведь "угрожает национальной безопасности Эстонии", поскольку воплощает образ России и вкладывает в неокрепшие детские умы позитивное о ней представление. Особенно профессора испугала серия, в которой Маша в фуражке пограничника охраняет морковную грядку. Эти откровения The Times подкрепляет мнением британского специалиста по разведке, профессора Университета Букингема Энтони Глиса. "Не будет преувеличением сказать, что Маша ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет", приводит цитату Глиса агентство РИА Новости.

В России отнеслись к публикации с иронией. "Важную проблему подняла The Times: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Запустить Контрмультипликационный центр в странах Балтии? Включить мультипликаторов в санционный список ЕС? Очевидно, здесь нужны решительные и весьма дорогостоящие меры", - говорится на страничке Twitter посольства РФ в Лондоне. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Facebook: "Если Маша из мультика "Маша и Медведь", с точки зрения британских ученых, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из "Том и Джерри"?"

Ну а создатели мультфильма, который, кстати, не получает никакого госфинансирования, считают, что у британских "экспертов" слишком бурная фантазия. "The Times должна была написать, что Маша ведет себя, как Черчилль", - сказал глава студии "Анимарккорд" Дмитрий Ловейко агентству Sputnik.