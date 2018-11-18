Три очка Панарина принесли "Коламбусу" победу в матче НХЛ

Российский форвард Артемий Панарин отдал три голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" - "Каролина". Матч завершился победой "синих мундиров" 4:1. На счету Панарина теперь 21 (6+15) очко.

Другой российский нападающий Евгений Малкин в составе "Питтсбурга" отдал две результативные передачи в матче с "Оттавой", доведя количество очков за сезон до 25 (7+18). Но его команда не смогла обыграть "сенаторов", уступив со счетом 4:6.

Поражение стало третьим подряд для "пингвинов". До этого они теряли очки в матчах с "Нью-Джерси" (2:4) и "Тампой" (3:4). Всего из девяти последних игр победой завершилась лишь одна - над "Аризоной" 4:2. На данный момент "Пингвины" занимают последнее место в Восточной конференции с 17-ю очками.

Сам Малкин, не забросив ни одной шайбы, продлил свою безголевую серию до семи матчей. В последний раз он поражал ворота соперника 2 ноября в матче против "Айлендерс" (2:3 Б).

Также стоит отметить, что российский форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников забросил победную шайбу в матче с "Флоридой". Его команда обыграла "пантер" 4:2. Это вторая шайба хоккеиста за сезон, в котором он сыграл 19 матчей и заработал в общей сложности 4 (2+2) очка.