Умер бард, писатель и поэт Борис Полоскин

Советский, российский бард, поэт и писатель Борис Полоскин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клуб авторской песни "Восток", одним из основателей которого был Полоскин.

"17 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни Борис Павлович Полоскин. Наш легендарный бард, чей звонкий, чистый голос звучал в "Востоке" с момента его образования", - сказано в сообщении.

О дате и месте прощания и похорон будет сказано позднее.

Борис Полоскин родился в 1932 году в Ленинграде в рабоче-крестьянской семье. В 1956-м окончил Политехнический институт по специальности "инженер-исследователь". Работал в физико-техническом институте имени Иоффе, в Санкт-Петербургской академии методов и техники управления, в Военмехе. Кандидат физико-математических наук. Мастер спорта СССР по туризму. Заслуженный путешественник России. Автор книг по туризму. Одно время вел на Ленинградском ТВ тематическую передачу.

Сочинять под гитару начал в 1956-м, дебютировав песней "Таежная". Был лауреатом конкурсов туристской песни, входил в жюри Грушинских фестивалей. Его песня "Музыка ждет" стала гимном клуба "Восток". Выпустил несколько пластинок, в том числе на "Мелодии".

На экране Полоскина можно видеть - наряду с Высоцким, Окуджавой и Якушевой - в фильме режиссера Станислава Чаплина ("Хотите - верьте, хотите - нет…", "Гроза над Белой") "Срочно требуется песня".