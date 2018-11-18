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Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко

Музыка
    18.11.2018, 16:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Українські пісні - Ukrainian songs Фото: youtube.com/ Українські пісні - Ukrainian songs
Фото: youtube.com/ Українські пісні - Ukrainian songs

Народная артистка СССР, певица и музыкальный педагог Диана Игнатьевна Петриненко скончалась в возрасте 88 лет 17 ноября в Киеве.

Об уходе артистки сообщил в своем Facebook режиссер Сергей Проскурня.

"Только что вошла в вечность Диана Петриненко... Мама Тараса... Дианочка... Люблю...", - написал Проскурня.

Диана Петриненко родилась в 1930 году в Белоусовке, в Черкасской области. В 1949-1955 годах училась в Киевской консерватории по классу вокала, в 1958-1961 годах - там же в аспирантуре. В 1955-1958 годах - солистка капеллы "Думка", в 1962-1988-х - Киевской филармонии.

С 61-го года - преподаватель, с 81-го - доцент, с 85-го - профессор Киевской консерватории.

В репертуаре певицы были украинские и русские народные песни, арии Глинки, Римского-Корсакова, Беллини и Доницетти, романсы Рахманинова, Грига, Листа.

Зрителю известна по музыкальной комедии Шерстобитова "Только ты", экранной адаптации оперетты Дунаевского "Белая акация", и по музыкальной сказке "Лада из страны берендеев". В обоих фильмах звучит вокал Петриненко.

В 1965-м Петриненко присвоено звание Заслуженной артистки Украинской ССР, в 70-м - Народной артистки Украинской ССР, звание Народной артистки СССР - в 1975-м.

Сын - эстрадный певец, поэт и композитор Тарас Петриненко.

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