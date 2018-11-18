В ближайшие дни США узнают заказчиков и исполнителей убийства Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп назвал преждевременными заявления о том, что за убийством журналиста Джамаля Хашкаджи стоит саудовский наследный принц.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что уже в понедельник или вторник у него будет полный доклад об убийстве. В документе будет содержаться вся информация о виновных, а также заказчиках, пишет РИА Новости.

Трамп также прокомментировал сообщения, что по данным ЦРУ, приказ об убийстве мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. "Спецслужбы еще ничего не оценили, слишком рано", - подчеркнул американский лидер. Трамп и ранее заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять многомиллиардные инвестиции Саудовской Аравии в экономику США.

Ранее по итогам расследования глава МИД Саудовской Аравии также говорил, что принц Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству журналиста.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post, в которой иногда критиковал власти Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Почти три недели Эр-Рияд отрицал убийство и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестован 21 подданный королевства. Для пятерых непосредственных участников прокуратура требует смертной казни.