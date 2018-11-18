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18.11.2018 06:09
Рубрика: В мире

В ближайшие дни США узнают заказчиков и исполнителей убийства Хашкаджи

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп назвал преждевременными заявления о том, что за убийством журналиста Джамаля Хашкаджи стоит саудовский наследный принц.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что уже в понедельник или вторник у него будет полный доклад об убийстве. В документе будет содержаться вся информация о виновных, а также заказчиках, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Трамп также прокомментировал сообщения, что по данным ЦРУ, приказ об убийстве мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. "Спецслужбы еще ничего не оценили, слишком рано", - подчеркнул американский лидер. Трамп и ранее заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять многомиллиардные инвестиции Саудовской Аравии в экономику США.

Ранее по итогам расследования глава МИД Саудовской Аравии также говорил, что принц Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству журналиста.

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Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post, в которой иногда критиковал власти Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Почти три недели Эр-Рияд отрицал убийство и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестован 21 подданный королевства. Для пятерых непосредственных участников прокуратура требует смертной казни.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Нападения на журналистов
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