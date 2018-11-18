В ДНР заявили о взрыве на складе бронетехники силовиков

В населенном пункте Курахово, находящемся под контролем Киева, минувшей ночью произошел взрыв на складе бронетехники 28-й механизированной бригады. В результате погиб один украинский военнослужащий, вышли из строя четыре машины БМП-1 с боекомплектами. Об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Взрыв привел к пожару, распространившемуся по площади более 1 тысячи квадратных метров.

Причиной взрыва, по информации Безсонова, стало то, что один из украинских силовиков выстрелил из гранатомета. При этом, отметил пресс-секретарь Народной милиции, украинская сторона "попытается переложить ответственность на некую диверсионную группу" из числа ополченцев ДНР.

