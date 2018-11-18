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18.11.2018 15:37
Рубрика: В мире

В ДНР заявили о взрыве на складе бронетехники силовиков

Текст: Константин Волков

В населенном пункте Курахово, находящемся под контролем Киева, минувшей ночью произошел взрыв на складе бронетехники 28-й механизированной бригады. В результате погиб один украинский военнослужащий, вышли из строя четыре машины БМП-1 с боекомплектами. Об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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Взрыв привел к пожару, распространившемуся по площади более 1 тысячи квадратных метров.

Причиной взрыва, по информации Безсонова, стало то, что один из украинских силовиков выстрелил из гранатомета. При этом, отметил пресс-секретарь Народной милиции, украинская сторона "попытается переложить ответственность на некую диверсионную группу" из числа ополченцев ДНР.
 

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