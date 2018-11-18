В Латакии боевики убили 18 сирийских военных

В результате обстрела боевиками населенного пункта Сафсара в провинции Латакия погибли 18 сирийских военных, еще один получил ранения. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

Кроме того, по его словам, за сутки боевики трижды обстреляли пригород Алеппо и дважды - Хама. Обстрелам также подвергся населенный пункт Телль-Алуш в провинции Алеппо, где был ранен один военнослужащий Сирии.

Российские военные продолжают оказывать помощь сирийским гражданам. За минувшие сутки тонну хлеба раздали жителям в районе Карим-Хун (южнее Алеппо), а на пункте пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор в рамках гуманитарной акции было выдано 450 продовольственных наборов, пишет ТАСС.

Всего Центр по примирению враждующих сторон осуществил уже почти две тысячи гуманитарных акций, жителям Сирии передано более трех тысяч тонн грузов.