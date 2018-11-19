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19.11.2018,  
11:11
Текст:  Антон Валагин

Армия России получила новую РСЗО крупного калибра

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

В 2018 году началось плановое перевооружение артиллерийских частей на новую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С". Она заменит в войсках РСЗО "Смерч".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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- Модернизированная РСЗО «Торнадо-С» имеет увеличенные характеристики по дальности и точности стрельбы, - рассказал в интервью "Красной Звезде" начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Новая реактивная система - глубокая модернизация 300-миллиметровой РСЗО "Смерч". Главное новшество заключается в автоматизированной системе управления огнем. Пусковая установка получает информацию о целях по закрытым каналам связи, наведение пакета реактивных снарядов осуществляется автоматически.

"Торнадо" может находить цели и самостоятельно - для этого среди его боеприпасов есть ракета с беспилотником, реактивный снаряд 9М534. Имеются в арсенале "Торнадо-С" и корректируемые боеприпасы. Дальность поражения возросла до 120 километров с перспективой увеличения до 200 км. В разы сократилось время изготовки к стрельбе и сворачивания после залпа. Экипажу из трех человек теперь нет нужды покидать кабину.

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