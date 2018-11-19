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Фото: Зак Брафф намекнул на возрождение культового сериала "Клиника"

Новости
    19.11.2018, 10:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер-режиссер-сценарист-продюсер Зак Брафф, Джон Дориан из культового ситкома "Клиника", закрытого десять лет назад после девяти сезонов, взбудоражил фанатов.

Закари разместил в своем Twitter дружелюбное совместное фото актеров серии, коротко подписав: "Десятый сезон?".

Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу нет. С другой стороны, учитывая не только не прекращающуюся, а лишь день от дня растущую волну ребутов, в теории возрождение "Клиники" видится более чем реальным. 

"Клиника" (Scrubs) - лауреат "Эмми", комедийно-драматический медицинский процедурал. Сериал выходил с 2001 по 2010-й год, изначально - на NBC, два последних сезона - на ABC. После чего Брафф заявил, что продолжения шоу не предвидится.

Закари Браффу 43 года. Неоднократный всевозможный номинант. Помимо "Клиники" снялся в сериалах "Замедленное развитие" и "Стартап" (который Alec, Inc. - комедия про подкасты), фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Загадочное убийство в Манхэттене" Аллена, собственной драме "Страна цветов".

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