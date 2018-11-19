Фото: Зак Брафф намекнул на возрождение культового сериала "Клиника"

Американский актер-режиссер-сценарист-продюсер Зак Брафф, Джон Дориан из культового ситкома "Клиника", закрытого десять лет назад после девяти сезонов, взбудоражил фанатов.

Закари разместил в своем Twitter дружелюбное совместное фото актеров серии, коротко подписав: "Десятый сезон?".

Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу нет. С другой стороны, учитывая не только не прекращающуюся, а лишь день от дня растущую волну ребутов, в теории возрождение "Клиники" видится более чем реальным.

"Клиника" (Scrubs) - лауреат "Эмми", комедийно-драматический медицинский процедурал. Сериал выходил с 2001 по 2010-й год, изначально - на NBC, два последних сезона - на ABC. После чего Брафф заявил, что продолжения шоу не предвидится.

Happy Birthday @edsheeran ! Too bad Kit was too worried about Winter coming to make out with us. pic.twitter.com/n776VZhSTA — Zach Braff (@zachbraff) 17 февраля 2017 г.

Закари Браффу 43 года. Неоднократный всевозможный номинант. Помимо "Клиники" снялся в сериалах "Замедленное развитие" и "Стартап" (который Alec, Inc. - комедия про подкасты), фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Загадочное убийство в Манхэттене" Аллена, собственной драме "Страна цветов".