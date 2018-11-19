Фото: Зак Брафф намекнул на возрождение культового сериала "Клиника"

Американский актер-режиссер-сценарист-продюсер Зак Брафф, Джон Дориан из культового ситкома "Клиника", закрытого десять лет назад после девяти сезонов, взбудоражил фанатов.
Закари разместил в своем Twitter дружелюбное совместное фото актеров серии, коротко подписав: "Десятый сезон?".
Season 10? pic.twitter.com/QihNsgmbAC— Zach Braff (@zachbraff) 18 ноября 2018 г.
Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу нет. С другой стороны, учитывая не только не прекращающуюся, а лишь день от дня растущую волну ребутов, в теории возрождение "Клиники" видится более чем реальным.
I’m not crying at all i just have something in my eye @zachbraff @sarahchalke pic.twitter.com/39gubxTpeN— shenna💜🔮 (@spacemurdocks) 19 ноября 2018 г.
"Клиника" (Scrubs) - лауреат "Эмми", комедийно-драматический медицинский процедурал. Сериал выходил с 2001 по 2010-й год, изначально - на NBC, два последних сезона - на ABC. После чего Брафф заявил, что продолжения шоу не предвидится.
Happy Birthday @edsheeran ! Too bad Kit was too worried about Winter coming to make out with us. pic.twitter.com/n776VZhSTA— Zach Braff (@zachbraff) 17 февраля 2017 г.
Закари Браффу 43 года. Неоднократный всевозможный номинант. Помимо "Клиники" снялся в сериалах "Замедленное развитие" и "Стартап" (который Alec, Inc. - комедия про подкасты), фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Загадочное убийство в Манхэттене" Аллена, собственной драме "Страна цветов".