Игру Devil May Cry экранизируют в формате телесериала

Уважаемая серия видеоигр Devil May Cry получит экранную адаптацию в формате анимационного сериала для Netflix. Причем, сообщает IGN, проектом будет заниматься Ади Шанкар, один из создателей другой успешной анимационной "нетфликсовской" адаптации - "Кастлвании" (Castlevania).

Более того: события обоих сериалов (Castlevania продлена на третий сезон) будут развиваться в одной мультивселенной.

В дальнейшие подробности Шанкар углубляться не стал. Соответственно, по возможному сюжету и срокам данных нет.

Напомним: пару недель назад в прессе проскочила информация, что Шанкар работает над сериалом по The Legend of Zelda, но это тут же было опровергнуто.

Devil May Cry - серия слэшеров компании Capcom, изначально планировавшаяся как продолжение Resident Evil, но далее выделенная в отдельный проект. Протагонист - полудемон Данте, мстящий нечисти за убийство матери.

В линейке четыре игры, пятая - в разработке. В 2007-м вышел одноименный аниме-сериал.