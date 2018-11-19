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19.11.2018 09:04
Рубрика: Экономика

IT-компании смогут получить новые кредитные льготы

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В первом квартале 2019 года компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), смогут частично компенсировать проценты по кредитам. Создание механизма субсидирования кредитной ставки для разработчиков отечественного ПО предполагает один из пунктов нацпроекта "Цифровая экономика".

Фото: depositphotos.com
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Для развития цифровых технологий и поддержки IT-компаний планируется субсидировать до 50 процентов банковской ставки.

Критерии отбора банков и компаний, которые смогут принять участие в системе льготного кредитования, еще предстоит разработать. В качестве одного из основных критериев для IT-компаний рассматривается наличие в реестре отечественного ПО. Кроме того, IT-продукт должен быть связан с национальным проектом и максимально проработан.

Субсидирование ставки в качестве меры поддержки было выбрано потому, что 95 процентов российских разработчиков ПО не обладают залоговой массой, чтобы получить кредит. Банки не принимают в залог ПО, хотя в других странах есть такой опыт, отметил разработчик офисных приложений "МойОфис" Дмитрий Комиссаров.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минкомсвязи
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