Хемуль-Чампон. Фото: Ресторан "Лодка"

Где попробовать настоящую корейскую еду в Москве

Лодка

Ресторан Константина Дзю на четвертом этаже торгового дома Lotte Plaza - правильное место для первого знакомства с корейской кухней. Надо сказать, что большинство корейских ресторанов могут запросто смутить, а то и напугать неофита не в меру аскетичной обстановкой, клеенчатыми скатертями, бумажными цветами и стаканами, больше подходящими для зубной щетки. Иное дело - "Лодка" с драгоценным тиковым паркетом, роскошными диванами, сложносочиненными светильниками, полыхающими плазмами, мерцающими аквариумами и оскаленным белым роялем на входе. Ни больше ни меньше - реконструкция главного обеденного зала на "Титанике"! Корейская кухня занимает не самую большую его часть, но решительно все в этой части великолепно. Настоящая, живая еда с мощно акцентированными вкусами.

Менга

Старейший корейский ресторан Москвы с незапамятных времен обитает в гостинице "Салют". Большинство посетителей - корейцы, которые приходят сюда за тем, что в современной гастрономии называется комфорт-фуд. Сенмоксаль, самгепсаль, посот-яче-пулькоги или нурунди-хельмутим для них то же, что для нас котлетка с пюрешкой или мамин борщ. Но и несведущий гость получит самый радушный прием и подробные разъяснения по каждой позиции меню. Приходить лучше компанией: все интересно, все хочется попробовать, а порции - большие. Что касается напитков, сами корейцы предпочитают к обеду пиво, сладковатую водку соджу, а то и просто воду, но в Менга есть и винная карта. Другой вопрос, что подобрать вино к корейской еде - задача непростая. Сомелье модных нью-йоркских ресторанов рекомендуют легкие вина с небольшой сладостью и фруктовой кислотностью. А лучший укротитель перца чили - рислинг.

Hite

Ресторан на улице 1905 года назван в честь самой популярной марки корейского пива. Впрочем, пиво здесь похоже на сильно разбавленный лагер и большого интереса не представляет. Идти в Hite стоит ради корейского барбекю, которое здесь предлагают приготовить самостоятельно. Официанты принесут все необходимое: жаровню с углями, нарезанное мясо, чеснок, два острых соуса и корзинку с салатными листьями - неплохое развлечение для небольшой компании. Правда, несколько испортить настроение могут цены на мясо. Самый бюджетный вариант - ассорти под названием модым-сен-кош (немного говядины, свиная грудинка, шейка и ребрышки) обойдется в 4 000 рублей за 900 грамм сырого веса. Если учесть, что после жарки выйдет не более 400 грамм, арифметика выглядит уже иначе... Впрочем, к любому заказу полагается бесплатный панчан - эскорт из шести закусок и большая миска с говяжьим бульоном, сдобренным водорослями.

Soul Seoul

Симпатичное недорогое бистро на фудкорте Усачевского рынка. От такого формата многого не ждешь. Тем приятнее обнаружить, что и жаренная свинина чеюк, и суп с морепродуктами хемультан, и говяжий юккедян прекрасны. Разве что могли быть чуть острее. Но повара говорят, что выверяли степень остроты опытным путем: так, чтобы угодить вкусам большинства посетителей. И остановились на оптимальной. В конце концов, перца можно добавить смостоятельно.