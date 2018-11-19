Минобороны РФ выбрало скоростной вертолет

Минобороны определилось с проектом скоростного вертолета. Из двух предложенных вариантов военные сочли более перспективной машину КБ Миля с одним несущим винтом.

- Проект успешно защитили в Минобороны, в итоге остановились на одноосной схеме Миля. Пока речь идет о машине, способной развивать скорость 400 километров в час, - рассказал РИА Новости источник, знакомый с проектом.

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что концепции скоростного вертолета будут показаны военным в ноябре 2018 года. Перед разработчиками поставлена задача сделать машину, способную разгоняться до 400 км/ч и более. Скорость серийных вертолетов не превышает 300 километров в час.

Разработкой скоростной машины занялись КБ Камова и Миля. Первое предложило вертолет Ка-92 соосной схемы с толкающим винтом. В 2015 году поднялся в воздух Ми-Х1, летный прототип на базе Ми-24 с улучшенной аэродинамикой и новым винтом. Заявленная разработчиком максимальная скорость 520 км/ч при дальности полета 900 километров.