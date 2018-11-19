Объединительный собор ЕППУЦ перенесли на декабрь

Собрание украинских раскольников и представителей Константинопольского патриархата в третий раз перенесено. Теперь "объединительный собор" должен пройти в декабре. Об этом в своем Facebook сообщил директор украинского Национального института стратегических исследований, бывший заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко.

"Теперь официально. Сообщение с Фанара: Вселенский патриархат подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Объединительный собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года", - пишет Павленко, известный как один из идеологов и непосредственных исполнителей проекта "единой поместной православной украинской церкви" (ЕППУЦ).

Напомним, по задумке администрации Порошенко, представители двух непризнанных мировым православием украинских религиозных организаций - УПЦ КП ("Киевский патриархат") и УАПЦ - должны с иерархами канонической и самой многочисленной Украинской православной церкви (УПЦ) собраться вместе, провозгласить ЕППУЦ и получить томос - разрешение на самоуправляемый статус от Варфоломея - главы Константинопольского (вселенского, экуменического) патриархата.

Однако архиерейский собор УПЦ, прошедший 14 ноября, 87 голосами из 90 отказался от участия в этом политически мотивированном процессе, отказался от разговора с раскольниками и разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Принципиальная позиция УПЦ стала поводом для репрессий и усиления давления со стороны украинской власти: архиереев и духовенство УПЦ приглашают в СБУ "на беседу", а националисты совершают попытки нападения на храмы канонической церкви.

Тем временем, украинское издание "Левый берег", выступающее информационным спонсором объединения украинских раскольников и "автокефалии", со ссылкой на свои источники в Стамбуле сообщило, что объединительный собор все-таки должен состояться 9-10 декабря. Эта информация, однако, была опровергнута в УПЦ КП. "Новые даты "кругами" взяты с потолка - слышали звон да не знают, где он. Как и ранее озвученная на 11 сентября дата принятия томоса. Так что заранее предупреждаю - как и в случае с "томосом 11 сентября", собор 9 декабря придется переносить", - написал в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

Неожиданный скепсис представителя лжепатриарха Филарета имеет объяснение. Ранее его патрон под принуждением Порошенко и Варфоломея предварительно отказался от титула главы ЕППУЦ, однако теперь передумал и взял свои слова обратно. Так, сегодня Филарет заявил, что не исключает себя из числа претендентов, и окончательное решение - выдвигать свою кандидатуру или нет - примет на самом соборе. Однако дал понять, что других кандидатур от УПЦ КП не будет, чем снова завел процесс переговоров о создании ЕППУЦ в тупик и возобновил шантаж своих компаньонов. Дело в том, что в администрации Порошенко, посольстве США и в Стамбуле категорически не желают отдавать первенство Филарету, известному своим авторитаризмом, склочным нравом и неуступчивостью. Однако в отсутствие на так называемом соборе представителей УПЦ, именно "фракция" Филарета окажется в большинстве при голосовании за главу ЕППУЦ.