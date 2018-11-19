Отношения Беларуси и Азербайджана перешли на новый уровень

Минск и Баку перешли на качественно новый уровень дружбы и сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, принятого по итогам их переговоров в Минске.

По мнению лидеров двух стран, дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов обеих стран. Минск и Баку будут поддерживать друг друга в международных организациях, в том числе тех, членами которых не являются.

"Эта поддержка носит автоматический характер: даже без обсуждений, без консультаций, без согласований. Если в какой-либо международной организации стоит вопрос, связанный с Беларусью либо с кандидатом от страны, номинирующимся в руководящие органы, безоговорочно Азербайджан оказывает поддержку. То же отношение и со стороны Беларуси. Это показатель высокого уровня наших отношений", - заявил Алиев.

"Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества - совместному освоению рынков третьих стран. В высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов", - отметил со своей стороны Лукашенко.

Впрочем, президенты также отметили, что объемы товарооборота пока далеки от оптимальных, и есть потенциал для их увеличения. Кроме того, есть прекрасные перспективы для сотрудничества в промышленности, аграрной сфере. "У нас нет никаких закрытых тем и никаких ограничений ни в одной сфере нашего сотрудничества", - отметил Лукашенко.

Так, Баку намерен приобрести партию военной техники из Беларуси и надеется на скорое заключение контракта. В Минске среди прочих документов был подписан соответствующий меморандум. "Мы очень довольны этим сотрудничеством. Качество белорусской продукции самое высокое и эффективное. Не случайно, что военно-техническое сотрудничество имеет хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - отметил Алиев.