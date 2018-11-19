Новости

В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 21:08
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 20:59
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 20:28
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 20:23
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 20:20
Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone 20:07
Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос 20:01
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти 19:57
Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря 19:38
В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
Обнаруженная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой 18:10
Рошаль заступился за главу калининградского роддома 18:07
Chevrolet Niva: Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч рублей 18:00
В Беларуси грабителя банка приговорили к 15 годам колонии 17:58
Названы сроки высадки россиян на Луну 17:57
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 19:38
Рубрика: Общество

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря

Пилотируемый корабль "Союз МС-11" отправится к МКС 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Роскосмос решил отказаться от ракеты "Союз-ФГ"

Как рассказал Рогозин, решение приняла государственная комиссия. О графике следующих вылетов станет известно после этого запуска.

Основной и дублирующий составы нового экипажа МКС-58/59 сегодня уже прибыли на космодром Байконур, где будут готовиться к вылету и проходить различные инструктажи. При этом Рогозин отметил, что предыдущий экипаж, состоящий из россиянина Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга, которые находились на борту "Союза", потерпевшего аварию, "обязательно долетит" до орбиты.

По словам руководителя Роскосмоса, в НАСА провели собственное расследование крушения ракеты "Союз-ФГ" и согласились с выводами российской стороны.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi