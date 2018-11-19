Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря

Пилотируемый корабль "Союз МС-11" отправится к МКС 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Как рассказал Рогозин, решение приняла государственная комиссия. О графике следующих вылетов станет известно после этого запуска.

Основной и дублирующий составы нового экипажа МКС-58/59 сегодня уже прибыли на космодром Байконур, где будут готовиться к вылету и проходить различные инструктажи. При этом Рогозин отметил, что предыдущий экипаж, состоящий из россиянина Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга, которые находились на борту "Союза", потерпевшего аварию, "обязательно долетит" до орбиты.

По словам руководителя Роскосмоса, в НАСА провели собственное расследование крушения ракеты "Союз-ФГ" и согласились с выводами российской стороны.