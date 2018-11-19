Премьера постановки по роману Пелевина iPhuck состоится в декабре

Объявлен состав актеров спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина "АЙ ФАК", в основе которого - роман Виктора Пелевина iPhuck 10. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мастерской.

Известно, что в спектакле, названном "АЙ ФАК", главные роли сыграют лауреат "Золотой маски" Игорь Миркурбанов ("Generation П") и лауреатка "Ники" Дарья Мороз ("Дурак", "Оттепель"). А также актеры Мастерской Даниил Газитулин, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Гладстон Махиб, Василий Михайлов и Игорь Титов.

Премьера - 6 декабря.

В пресс-службе пояснили, что "АЙ ФАК" "планируется как site specific спектакль". Данный термин появился еще в восьмидесятые, широкое распространение получил в нулевые и подразумевает использование разного рода нетеатральных - в классическом поминании - альтернативных площадок.

В случае с адаптацией пелевинского романа такой площадкой станет золотая башня Меркурий в Москва-Сити, где лофт на четвертом этаже размером в четыре тысячи квадратных метров "трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею "гипсового" искусства с реальными арт-объектами".

Показы "АЙ ФАК" пройдут в несколько блоков с декабря по март будущего года - всего порядка двадцати раз.

iPhuck 10 - юбилейный, пятнадцатый роман Пелевина. Вышел в сентябре прошлого года. Жанрово - детективная фантастика "ближнего прицела". Действие - конец текущего века, когда из-за боязни перед новым штаммом вируса человечество сосредоточилось на виртуальном сексе, исключив непосредственные телесные контакты. iPhuck 10 - самое дорогое и совершенное секс-устройство в мире романа.

Ранее сообщалось, что авторы экранизации романа Пелевина Empire V запустили собственную криптовалюту Bablos.