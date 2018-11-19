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Рубрика: Легковые авто

Президенту Nissan Motor грозит арест

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Nissan Motor Карлос Гон подозревается в занижении доходов. Как только полиция получит подтверждение этого факта, топ-менеджеру грозит арест.

Как уточняет издание Asahi, Гон мог скрыть в декларации о доходах информацию о ценных бумагах Nissan Motor Co, полученных в качестве вознаграждения. В компании подтвердили, что президент в течение многих лет занижал данные о личных доходах. Это может быть расценено как манипулирование информацией. Скрытая топ-менеджером сумма может составить 100 миллионов йен.

Карлос Гон является председателем совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Президентом Nissan Motor он стал в 2000 году.

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