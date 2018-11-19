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19.11.2018 10:20
Рубрика: Спорт

Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Артур Нанян
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов забросил юбилейную сотую шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сделал он это в матче с "Айлендерс", в котором его команда одержала победу - 6:2.
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В этой встрече Радулов набрал три (2+1) очка. В результате он был признан первой звездой дня в лиге.

Фото: REUTERS
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"В предыдущем матче с "Бостоном" мы сыграли нормально, но создали мало моментов. Сегодня я сразу почувствовал, что мы в нашем звене отлично понимаем друг друга, - отметил Александр. "Шайба двигалась быстрее. Действовать старались проще и выигрывали единоборства. Это и помогло нам победить".

Второй звездой дня стал форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо, набравший три (2+1) очка в домашнем матче с "Эдмонтоном" (6:3). Наконец, третьей звездой был признан голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд. Он отразил 39 бросков во встрече с "Миннесотой" и помог своей команде одержать победу - 3:1.

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