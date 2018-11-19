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Раскрыты характеристики мощнейшего смартфона Xiaomi Mi8s

19.11.2018,  
17:28
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Китайские инсайдеры продолжают публиковать информацию о грядущем флагмане смартфоне Xiaomi Mi8s, который станет продолжателем актуальной линейки популярных китайских смартфонов.

Аппарат получит классический форм-фактор "кирпич", а не слайдер, как ожидали многие. Поэтому 6,4-дюймовый безрамочный экран будет дополнен небольшим вырезом для камер и датчиков в верхней части.

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Сердцем смартфона станет чип Qualcomm Snapdragon 8150 следующего поколения, который пока не был анонсирован официально. Ранее считалось, что Xiaomi выберет процессор Snapdragon 675 для своего нового флагмана. Объем оперативной памяти в максимальной комплектации составит 10 Гб, емкость аккумулятора - 3700 мАч.

Камера Xiaomi MI8s получит модуль Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, дополнительные два модуля будут иметь разрешение 13 и 16 Мп. Камера сможет снимать видео в разрешении 4K с частотой 90 кадров в секунду.

Анонс новинки состоится в марте 2019 года, информации о цене пока нет.

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