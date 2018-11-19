Раскрыты характеристики мощнейшего смартфона Xiaomi Mi8s

Китайские инсайдеры продолжают публиковать информацию о грядущем флагмане смартфоне Xiaomi Mi8s, который станет продолжателем актуальной линейки популярных китайских смартфонов.

Аппарат получит классический форм-фактор "кирпич", а не слайдер, как ожидали многие. Поэтому 6,4-дюймовый безрамочный экран будет дополнен небольшим вырезом для камер и датчиков в верхней части.

Сердцем смартфона станет чип Qualcomm Snapdragon 8150 следующего поколения, который пока не был анонсирован официально. Ранее считалось, что Xiaomi выберет процессор Snapdragon 675 для своего нового флагмана. Объем оперативной памяти в максимальной комплектации составит 10 Гб, емкость аккумулятора - 3700 мАч.

Камера Xiaomi MI8s получит модуль Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, дополнительные два модуля будут иметь разрешение 13 и 16 Мп. Камера сможет снимать видео в разрешении 4K с частотой 90 кадров в секунду.

Анонс новинки состоится в марте 2019 года, информации о цене пока нет.