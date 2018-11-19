Два пассажирских самолета опасно сблизились в небе над Москвой

Опасный инцидент произошел в воздушном пространстве Московской области накануне.

Поздно вечером 18 ноября два пассажирских лайнера Airbus вертикально сблизились до расстояния 200 метров. Один борт следовал из Калининграда в Москву, второй - из Москвы в Санкт-Петербург.

Пилот одного из самолетов ошибочно принял на свой счет команду диспетчера и начал снижаться, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Однако трагедии удалось избежать: экипаж своевременно отреагировал на показания сработавшей системы предупреждения об опасном сближении.